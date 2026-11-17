Recentemente, viralizou a história do cachorrinho que percorreu 19 km numa jornada de volta para casa. No íntimo daquele pequeno animal, ele sabia onde ficava seu verdadeiro lar. O coração do cristão também tem essa bússola. No Salmo 102, encontramos um dos textos mais tocantes da Bíblia escrito por um salmista que estava em cativeiro com o povo na Babilônia. Ele descreve a dor física da saudade. Tenha uma ótima terça-feira (17) com nosso Deus e Senhor Jesus!
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