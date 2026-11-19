Obra de R$ 15,2 milhões entra na fase final, com melhorias estruturais e ajustes técnicos antes da liberação para jogos oficiais

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís (União), reconheceu nesta quarta-feira (18) que o gramado do Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá, apresenta problemas na implantação e poderá precisar ser refeito. Durante uma visita técnica às obras de modernização do estádio, o gestor afirmou que a aplicação da grama não ficou dentro do padrão esperado, apesar de o tipo utilizado ser homologado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A situação mais evidente está no lado norte do campo, onde há maior concentração de areia utilizada no nivelamento do gramado. Segundo Clécio, a reforma está na fase final, com a parte estrutural praticamente concluída. No entanto, a situação do campo e os licenciamentos necessários ainda são etapas pendentes para que o estádio possa voltar a receber partidas oficiais.

“Em que pese a grama ser a grama oficial pedida pela CBF, homologada pela CBF, a aplicação da grama não está a contento”, afirmou o governador. Ele informou que o técnico responsável pela implantação, contratado de fora do estado, será chamado para avaliar o problema e, se necessário, executar novamente o serviço.

A intenção do governo é concluir os ajustes até o fim deste ano e habilitar o Zerão para receber competições nacionais. Inicialmente, o retorno do profissional estava previsto para 5 de dezembro, mas Clécio disse que pretende antecipar a vinda para definir o que provocou o problema e o prazo necessário para a correção.

O governador, no entanto, não garantiu que o estádio estará pronto dentro do prazo. Segundo ele, a previsão dependerá da avaliação técnica sobre as condições do gramado e do tempo necessário para a recuperação.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Odailson Picanço Benjamin, também confirmou que o campo apresentou dificuldades durante a implantação. De acordo com ele, houve problemas com pragas, e o profissional responsável pelo serviço deverá retornar ao Amapá. A previsão informada pelo secretário é de que o gramado seja entregue até 10 de dezembro, em condições para a prática de futebol.

Odailson também relatou que o estádio sofreu recentemente um furto de cabos, situação que deixou o sistema de irrigação sem funcionamento durante seis dias. A energia foi restabelecida e, segundo o secretário, a irrigação já opera normalmente.

A reforma do Zerão recebe investimento de R$ 15,2 milhões e contempla recuperação estrutural, melhorias nos vestiários e banheiros, acessibilidade, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da modernização das arquibancadas e do campo. O projeto prevê sistema de drenagem, irrigação automatizada e implantação de gramado natural do tipo Bermuda Tifton.