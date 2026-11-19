Dezenas de mulheres já receberam o equipamento em Belém durante um curso de defesa pessoa; nova turma terá até 50 participantes

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Mulheres de Belém (PA) começaram a receber gratuitamente sprays de pimenta como alternativa de proteção contra possíveis agressores. A iniciativa da prefeitura já beneficiou dezenas participantes de um programa que combina a entrega do equipamento com aulas de defesa pessoal e orientações jurídicas. O objetivo é preparar mulheres para reagir a situações de ameaça, criando uma oportunidade de escapar e buscar ajuda.

A distribuição é coordenada pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes). Para receber o spray, as interessadas precisam realizar um cadastro e participar de uma capacitação sobre o uso adequado do equipamento. O produto provoca irritação intensa nos olhos e pode comprometer temporariamente a visão e a respiração, exigindo cuidados para evitar acidentes.

Entre as participantes está Carina, assessora jurídica que já foi vítima de importunação sexual durante uma corrida de mototáxi por aplicativo. Segundo seu relato, o motorista a levou para uma área de mata, de onde conseguiu escapar. A experiência aumentou sua preocupação com a segurança pessoal e a motivou a procurar o programa.

Outra mulher que buscou a iniciativa é uma pedagoga de 27 anos, filha de policiais, que cresceu recebendo orientações sobre segurança. Durante a faculdade, ela precisava voltar sozinha para casa à noite, muitas vezes passando por locais pouco iluminados. As duas veem no spray de pimenta uma alternativa adicional de proteção diante de possíveis situações de violência.

A primeira entrega ocorreu na Escola Professora Hilda Vieira, no bairro da Marambaia, onde mais de 30 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberam os equipamentos após participarem das atividades de capacitação. Uma nova turma está prevista para o dia 25 de novembro, às 16h, com capacidade para atender até 50 mulheres.

As interessadas devem procurar a sede da Sepes, na Avenida Nazaré, nº 361, em frente à sede do Paysandu, para realizar a inscrição. A prefeitura ressalta a importância do treinamento, já que o uso inadequado do spray pode provocar efeitos também em quem tenta se defender.