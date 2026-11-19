Município possui convênio de R$ 15 milhões com o governo federal e pretende ampliar investimentos em infraestrutura e moradia

Publicidade

Brasília (DF)

O município de Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá, tenta ampliar os investimentos federais em infraestrutura e habitação. Nesta quarta-feira (18), o prefeito Bruno Mineiro (União) esteve no Ministério das Cidades, em Brasília, acompanhado de vereadores, para discutir a continuidade de convênios e a liberação de recursos destinados a projetos no município. A comitiva foi recebida pelo ministro Antônio Vladimir.

Uma das prioridades apresentadas foi a destinação de recursos para a área de resíduos sólidos. A prefeitura já mantém convênios com o Ministério das Cidades, incluindo um que prevê R$ 15 milhões em repasses federais. A reunião também abordou projetos de pavimentação de vias urbanas, considerados importantes para melhorar a mobilidade e as condições de infraestrutura da cidade.

Na área habitacional, a prefeitura informou que 50 casas estão sendo construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A expectativa é ampliar o projeto com outras 20 unidades. Além disso, uma parceria com o Governo do Amapá prevê a construção de mais 50 moradias, o que poderá elevar para 120 o número de unidades habitacionais em execução ou previstas no município.

O prefeito avaliou positivamente o encontro e afirmou que a intenção é assegurar a continuidade dos investimentos.

“Viemos a Brasília para fortalecer a parceria com o Ministério das Cidades e garantir que os projetos de Tartarugalzinho continuem avançando”, declarou Bruno, destacando que habitação, pavimentação e resíduos sólidos estão entre as prioridades da administração.

A agenda também teve como objetivo manter a articulação entre a prefeitura e o governo federal para viabilizar novos projetos. Apesar das tratativas, não foram anunciados novos valores ou prazos para a execução das propostas discutidas durante a reunião. A administração municipal pretende dar continuidade às negociações para ampliar as obras e os serviços oferecidos à população.