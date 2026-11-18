Denúncia apontava a presença de homens armados e com bolsas usadas para transportar e comercializar drogas na região

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram após um confronto armado com equipes do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (17), em uma área de mata com acesso pela passarela da Travessa Samuel Trajano de Souza, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Segundo a polícia, por volta das 16h36, durante patrulhamento, militares receberam informações de um mototaxista que havia deixado um passageiro na região. Ele relatou que vários indivíduos estavam sobre uma ponte exibindo armas de fogo e carregando bolsas tira-colo, supostamente usadas para armazenar e comercializar drogas.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram um grupo com as características denunciadas. Ao perceber a aproximação das equipes, os suspeitos correram em direção a uma área de mata e passaram a atirar contra os militares. A equipe reagiu para conter a agressão.

Durante o confronto, dois suspeitos foram baleados. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38, ambos com numeração suprimida, além de bolsas contendo porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas.

O Samu foi acionado, mas o médico que atendeu a ocorrência constatou a morte dos dois homens no local.

A Polícia Científica realizou a perícia e os corpos foram removidos. A ocorrência foi apresentada no Ciosp do Pacoval para os procedimentos legais. Até o fechamento da matéria, a dupla ainda não havia sido identificada.