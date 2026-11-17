Ministério Público aponta indícios de organização criminosa e lavagem de dinheiro e determina encaminhamento da investigação ao Gaeco

Publicidade

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O deputado estadual Hildegard Gurgel (REP) é investigado como suposto mandante e beneficiário de um esquema de utilização de laranjas para ocultar o verdadeiro controle de uma empresa do setor de combustíveis no Amapá. A investigação da Polícia Civil resultou no indiciamento de cinco pessoas por falsidade ideológica e levou o Ministério Público a identificar indícios de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em despacho, o promotor Jander Vilhena Nascimento determinou o encaminhamento do caso ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), também do MP.

A investigação teve origem em informações de uma ação cível envolvendo a constituição e a operação da empresa W. C. Santana Eireli. Segundo o Ministério Público, o relatório final da Polícia Civil reuniu elementos que apontam para uma estrutura criada para esconder a identidade do verdadeiro controlador das atividades empresariais. O deputado Hildegard Gurgel é citado como suposto beneficiário final do esquema, enquanto outras pessoas apareceriam formalmente à frente da empresa que seria um posto de combustíveis.

O despacho identifica o ex-vereador Rarison Santiago (da cidade de Santana) como operador da suposta estrutura e um funcionário como um dos laranjas. Para o promotor, os elementos reunidos pela investigação indicam uma divisão de tarefas entre os envolvidos, com o objetivo de obter vantagens econômicas e proteger o patrimônio do verdadeiro controlador. Ao concluir o inquérito, a autoridade policial indiciou cinco pessoas por falsidade ideológica.

O promotor destacou a participação de cinco investigados, a existência de uma hierarquia, a divisão de funções e a permanência das atividades ao longo do tempo. O despacho também aponta que a utilização de pessoas e de uma empresa como fachada pode configurar, em tese, o crime de lavagem de dinheiro.

Outro aspecto destacado pelo promotor foi o suposto envolvimento do deputado estadual, que possui prerrogativa de foro. Segundo o documento, a complexidade dos fatos, a necessidade de análise de informações financeiras e as implicações jurídicas da investigação exigem atuação especializada. Por isso, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Macapá declinou de sua atribuição e determinou a remessa imediata dos autos ao coordenador do Gaeco. A investigação corre em sigilo.

O deputado Hildegard Gurgel ainda não se manifestou publicamente, mas o Portal SelesNafes.Com segue aberto para posicionamentos.