Prefeito ficará em Brasília até 27 de novembro, mas informou à Câmara que continuará exercendo o cargo; vice-prefeita Isabel Nogueira questionou a decisão

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A crise política entre o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), e seu antigo aliado Antônio Nogueira, ex-presidente regional do PT, ganhou mais um capítulo nesta semana. O prefeito comunicou oficialmente à Câmara Municipal que viajaria a Brasília entre os dias 17 e 27 de novembro, mas deixou claro que continuará exercendo suas funções durante o período, sem transmitir o cargo à vice-prefeita Isabel Nogueira (PT), irmã de seu ex-aliado. A decisão provocou uma reação formal da vice, que acionou a Procuradoria-Geral do Município para questionar a legalidade da medida.

O episódio ocorre em meio ao desgaste de uma aliança política que marcou o primeiro mandato de Bala Rocha, entre 2021 e 2024. Naquele período, Antônio Nogueira exercia forte influência na administração municipal, com aliados indicados para diversos cargos de confiança. A relação começou a mudar no segundo mandato, quando o prefeito passou a reduzir os espaços políticos ligados ao então dirigente petista. O processo de afastamento culminou no rompimento entre os antigos aliados, que passaram a ocupar campos políticos opostos.

No ofício datado de 12 de novembro e encaminhado à Câmara, Bala Rocha informou que cumpriria agenda institucional em Brasília. No mesmo documento, porém, fez questão de registrar que permaneceria em pleno exercício de suas atribuições constitucionais e legais.

A reação de Isabel Nogueira veio por meio de requerimento encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, em 17 de novembro. No documento, a vice-prefeita questiona os fundamentos jurídicos que permitem ao prefeito continuar exercendo integralmente o cargo durante a viagem, sem sua substituição temporária.

Isabel também solicita cópias de eventuais pareceres, decretos ou outros atos administrativos que sustentem a decisão, além de informações sobre a agenda oficial do prefeito e os mecanismos previstos para decisões urgentes durante sua ausência.

Embora a viagem de 11 dias não ultrapasse o prazo que exige autorização da Câmara (15 dias), Isabel questiona as condições legais para o prefeito continuar exercendo suas funções fora do município.