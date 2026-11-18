Vítima de 43 anos havia deixado recentemente o sistema prisional e era investigada por homicídio ocorrido no Pará

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ex-detento foi executado a tiros dentro de uma casa, no fim da manhã desta quarta-feira (18), por dois criminosos encapuzados que invadiram o imóvel, no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. A vítima, Aroldo Moraes de Almeida, de 43 anos, foi levada para um dos quartos e morta a tiros, enquanto a ex-companheira era mantida trancada no banheiro. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Seriguela e Pitombeiras.

À polícia, a mulher contou que estava sentada no quintal quando os criminosos chegaram em uma motocicleta preta. Os dois estavam com os rostos cobertos e usavam roupas semelhantes a fardamentos. Após renderem a mulher e trancá-la no banheiro, os invasores conduziram Aroldo para um dos quartos, onde efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram o tronco, o rosto e uma das mãos da vítima.

Depois da execução, os assassinos ainda roubaram o celular de Aroldo e fugiram na motocicleta, tomando rumo desconhecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, quando a equipe chegou ao endereço, a vítima já estava morta.

Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da Polícia Científica. Durante a perícia, foram encontrados estojos de munição calibre .40 dentro do imóvel, conforme informou o perito Odair Monteiro. Aroldo tinha passagem pela polícia por roubo e era investigado por um homicídio ocorrido no município de Afuá, no Pará.

Equipes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram os levantamentos para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Durante o atendimento da ocorrência, a ex-companheira também informou que Aroldo havia deixado recentemente o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A motivação do crime ainda é desconhecida. Uma das linhas de investigação considera a suspeita de envolvimento da vítima com uma facção criminosa atuante na capital amapaense. A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a identificar os assassinos sejam repassadas ao Disque-Denúncia da DHPP, pelo telefone (96) 99170-4302.