Macapá (AP)
Pela primeira vez, um fenômeno aparentemente natural está afetando diretamente a captação e o tratamento da água do Rio Amazonas que chega às torneiras dos moradores de Macapá. Técnicos da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) intensificaram os trabalhos nas etapas de decantação e filtragem da água, mas tem sido necessário interromper a captação por períodos de uma a duas horas por dia para realizar ajustes no sistema. O Portal SelesNafes.Com foi até a Estação de Tratamento de Água da CSA, na região central da capital, para entender o que está acontecendo.
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: SN Produções
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