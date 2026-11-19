Abusos ocorreram de forma continuada, em diferentes ocasiões, segundo a decisão judicial

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um obreiro de uma igreja evangélica, condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Congós, na zona sul de Macapá. A captura foi realizada pela Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Única da Comarca de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá. Segundo o delegado Bruno Braz, a condenação de Jair Azevedo é resultado de abusos sexuais praticados contra uma criança que tinha entre 6 e 8 anos de idade na época dos fatos.

De acordo com a decisão judicial, os abusos ocorreram de forma continuada, em diferentes ocasiões, e incluíam toques nas partes íntimas da vítima.

O condenado, de 53 anos, foi localizado por equipes da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e do Núcleo de Capturas. Após a prisão, foi conduzido para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena de 14 anos de reclusão em em regime fechado.