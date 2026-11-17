Animal foi encontrado por moradores e resgatado por policiais militares

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Fugindo das chamas que avançavam sobre a vegetação, um filhote de tamanduá-bandeira foi parar nas ruas do bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O animal silvestre foi avistado por moradores na manhã de domingo (15), em meio às recentes queimadas na região.

Por volta das 10h, uma equipe de radiopatrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelo pequeno animal.



Os policiais conseguiram localizá-lo e realizaram o resgate com segurança, evitando que o filhote fosse atropelado ou sofresse algum ferimento em meio à fuga do fogo.

Após o resgate, o tamanduá foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde recebeu acolhimento e os cuidados veterinários necessários para retornar ao seu habitat natural.

A ocorrência contou com a participação do sargento Clésio e dos soldados Santos Souza, Maike Donald e da aluna soldado Karina Sena.