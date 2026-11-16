Seleção feminina foi formada após torneio estadual realizado em Macapá; competição nacional reúne representantes de 20 estados

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REDAÇÃO, Macapá (AP)

O Amapá será representado por 18 atletas na quinta edição nacional da Taça das Favelas Brasil 2026, que começa nesta terça-feira (17), em Curitiba (PR). Durante a viagem, o time recebeu uma mensagem de otimismo da tripulação do avião.

O time foi selecionado durante a primeira edição estadual do torneio, realizada nos meses de setembro e outubro, no estádio Glicério de Souza Marques, em Macapá. A delegação amapaense também contará com dois representantes da Central Única das Favelas (CUFA) e o técnico Leandro Moteiro Tavares.

A cerimônia de abertura será realizada no Igloo Super Hall, com entrada gratuita, e contará com o sorteio das chaves, apresentação das seleções estaduais e show do MC Hariel, previsto para as 19h. Ao todo, equipes masculinas e femininas de 20 estados brasileiros participarão da disputa pelo título nacional. Os portões serão abertos às 16h, e a programação começa às 17h.

A seleção feminina do Amapá é formada por Fabiola Joaquina Nascimento da Silva, Ana Clarisse Santos dos Santos, Brunna Carine Damião Cyrilo, Leudiane Nieli da Silva Ramos, Ayloan Ysobele Pereira Dantas, Taianny Gonçalves Alves, Ana Paula Teixeira Pereira, Marcele Leão Almeida, Tainara Baia dos Santos, Edicleia dos Santos Ramos, Isabela Cristina Pinheiro Oliveira, Andy Emanuele Freitas Almeida, Cristiane Barbosa das Neves, Yohanne Cordeiro Pires, Micaela dos Reis Figueiredo, Beatriz Dominique do Rosario Ramos, Ana Beatriz Vales Ramos e Karen Christina Tavares Cordeiro. Fabiola e Ana Clarisse foram selecionadas para a posição de goleiras.



Criada em 2012, no Rio de Janeiro, a Taça das Favelas é considerada o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. A iniciativa é promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), com produção da InFavela, e utiliza o esporte como instrumento de inclusão social e valorização de talentos das comunidades. Esta será a primeira vez que o Paraná receberá a etapa nacional da competição.

Delegação do Amapá

Além das 18 jogadoras, integram a delegação Dayane Neves Conceição e Carliomar da Silva Costa, representantes da CUFA, e o técnico Leandro Moteiro Tavares.