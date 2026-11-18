Recursos de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto (PSD) financiaram os serviços executados e concluídos agora pela prefeitura

Publicidade

Pedra Branca do Amapari (AP)

Um dos bairros mais antigos de Pedra Branca do Amapari, município localizado a 187 quilômetros de Macapá, finalmente está todo pavimentado. Distante 6 km da sede do município, Água Fria agora tem ruas pavimentadas após a conclusão das obras tocadas pela prefeitura. O projeto substituiu as condições anteriores das vias por calçamento em bloquetes, facilitando o deslocamento de veículos e pedestres.

Água Fria já era uma comunidade quando Pedra Branca do Amapari era apenas um vilarejo. Além da pavimentação, os serviços incluíram a construção de sarjetas e meio-fio, estruturas que ajudam a organizar o escoamento da água da chuva e a preservar as condições das ruas. A intervenção atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que aguardavam melhorias na infraestrutura do bairro.

Os trabalhos foram financiados com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Lucas Barreto (PSD). A expectativa é que a nova estrutura proporcione mais segurança no trânsito, melhores condições de mobilidade e valorização dos imóveis da região.

O prefeito Marcelo Pantoja destacou que a entrega representa o atendimento de uma demanda antiga da comunidade. Ele também agradeceu ao senador pela destinação dos recursos que permitiram a execução dos serviços.

“Estamos transformando antigas reivindicações em realidade, levando infraestrutura, dignidade e mais qualidade de vida para nossa população. Agradecemos ao senador Lucas Barreto pela parceria e pelos investimentos que estão contribuindo para o desenvolvimento de Pedra Branca”, afirmou.