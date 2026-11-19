Família teme que operação seja encerrada neste domingo e pede reforço de equipes e cães farejadores

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A família de Janarino Ferreira dos Santos, de 75 anos, teme ficar sem apoio nas buscas pelo idoso, desaparecido desde o dia 10 de novembro em uma área de mata no Ramal da Mércia, próximo ao quilômetro 12 da BR-210, na zona rural de Macapá. Nesta quinta-feira (19), nove dias após o desaparecimento, ainda não há pistas concretas sobre o paradeiro dele.

Em um novo vídeo divulgado nas redes sociais, a neta Sara Monte voltou a pedir ajuda das autoridades e fez um apelo para que as buscas não sejam interrompidas. Segundo ela, a família recebeu a informação de que o Corpo de Bombeiros Militar pretende encerrar os trabalhos neste domingo (22).

“Não esqueçam da gente, não esqueçam do vovô”, pediu Sara, que também solicitou o apoio de cães farejadores para reforçar as equipes que percorrem a região de mata.

A neta contou ainda que procurou o Exército em Macapá e pediu ajuda para dar continuidade às buscas. Ela afirma que recebeu a informação de que teria uma resposta, mas, até o momento, não houve confirmação de reforço na operação.

Além da preocupação com o possível encerramento dos trabalhos, a família recebeu um relato de um possível avistamento do idoso. Segundo Sara, uma pessoa entrou em contato pela internet e contou que, na madrugada de domingo para segunda-feira, por volta da meia-noite, trafegava de carro pela estrada em direção a Oiapoque quando viu um homem com características semelhantes às de Janarino.

O motorista relatou que havia parado em um ponto de venda de café em Porto Grande e, depois, seguiu viagem em direção a Ferreira Gomes. Durante o percurso, avistou um homem negro, que caminhava devagar pelo meio da pista e carregava uma barra de ferro. O condutor disse que precisou desviar o veículo para não atingir o pedestre.

A família foi até o local indicado e realizou buscas, mas não encontrou o homem nem qualquer vestígio que pudesse confirmar que se tratava de Janarino. “Ele deu as características de um senhor negro, que estava com uma barra de ferro, andando devagar na estrada sentido Ferreira Gomes. A família foi ao local, mas nada mudou”, relatou Sara.

Janarino é pai de 12 filhos e tem Alzheimer, diabetes e hipertensão, além de ser cego de um dos olhos. No dia em que desapareceu, estava em um terreno frequentado por familiares e pessoas da igreja, conhecido como Retiro Deus Conosco. Em determinado momento, afastou-se e entrou na vegetação, de onde não foi mais visto.

Desde então, o Corpo de Bombeiros realiza buscas por terra, com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA). As equipes já percorreram trechos de mata e ramais próximos. Também foram utilizados drone com câmera térmica e aeronave para sobrevoar a região, mas sem resultados.

A Polícia Civil disponibilizou o número (96) 99170-4302 para o recebimento de denúncias anônimas. A identidade de quem fornecer informações será mantida em sigilo. A família também recebe informações pelos telefones (96) 98121-1229 e (96) 98103-3326. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

A família reforça o pedido para que a população continue compartilhando o caso e que as autoridades mantenham os esforços até que o idoso seja encontrado. “Nós precisamos saber o que aconteceu com o meu avô”, concluiu Sara.