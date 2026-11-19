MAB denuncia ocorrência durante o período de defeso e anuncia que levará o caso aos Ministérios Públicos Estadual e Federal

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Por JÚLIO MIRAGAIA, da Redação

Uma nova mortandade de peixes foi registrada na manhã desta quinta-feira (19), na orla do município de Ferreira Gomes, no interior do Amapá. Imagens encaminhadas por moradores mostram diversos peixes mortos às margens do Rio Araguari, em frente à Usina Hidrelétrica Ferreira Gomes Energia. O caso foi denunciado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que aponta preocupação com possíveis impactos da operação da hidrelétrica sobre o curso do rio e a reprodução das espécies.

Segundo Moroni Guimarães, liderança do MAB na região, o movimento recebeu diversas denúncias de moradores e está reunindo registros para formalizar uma representação aos Ministérios Públicos do Amapá e Federal. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) também já teria sido comunicada sobre a ocorrência.

“Estamos pasmos com essa situação. Já vínhamos alertando que isso poderia acontecer. A estiagem já prejudica os pescadores e as comunidades ribeirinhas do baixo, médio e alto Araguari, e agora temos mais esse problema, que pode estar relacionado às manobras da hidrelétrica. Não sabemos quais critérios estão sendo utilizados na movimentação das comportas, mas é possível observar as mudanças no comportamento do rio”, afirmou Moroni.

O representante do MAB também chamou atenção para o momento em que a ocorrência foi registrada, durante o período de defeso, quando a pesca é restringida para proteger a reprodução dos peixes.

“É justamente quando começa o período de defeso, quando os peixes estão em fase de reprodução, que nos deparamos com essa mortandade. Estamos documentando tudo e vamos encaminhar as denúncias aos Ministérios Públicos Estadual e Federal”, acrescentou.

Histórico de ocorrências

A mortandade de peixes no Rio Araguari tem registros anteriores. Em novembro de 2015, uma investigação do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá (Imap) apontou que manobras nas comportas da hidrelétrica Ferreira Gomes Energia provocaram turbilhonamento e supersaturação de oxigênio na água, causando a morte dos animais. Um estudo científico publicado em 2020, sobre um episódio ocorrido em 2014, também identificou a supersaturação de oxigênio como causa da mortandade. O histórico levou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a estabelecer procedimentos operacionais específicos para reduzir o risco de novos episódios na região.