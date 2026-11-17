Inspetor Francimuller, da PRF do Amapá: motocicleta estava com licenciamento atrasado havia três anos; homem foi encaminhado à Polícia Federal após confirmação da fraude

Publicidade

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Oiapoque, no norte do Amapá, após tentar recuperar uma motocicleta apreendida utilizando um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso. O veículo estava com o licenciamento atrasado havia três anos.

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (16), por volta das 11h30. Funcionários da empresa responsável pela guarda dos veículos apreendidos desconfiaram da autenticidade do documento apresentado pelo homem.

O suspeito tinha um CRLV referente ao exercício de 2026, mas um detalhe no último algarismo chamou a atenção dos servidores que decidiram acionar a Central de Comando da PRF. Os policiais foram até o local e utilizaram um aplicativo oficial de verificação de documentos veiculares, que confirmou a incompatibilidade das informações e a falsidade do certificado. Na verdade, o QR Code impresso no documento remetia ao exercício de 2023.

Após a confirmação da fraude, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por uso de documento falso e foi encaminhado à unidade da Polícia Federal em Oiapoque, onde foram adotados os procedimentos legais.

“A moto estava presa por licenciamento, e ele queria burlar esses três anos de débito da motocicleta. (O acusado) não tinha nenhuma ficha criminal e agora vai responder por esse crime”, ressaltou o inspetor Francimuller Nascimento, da Comunicação Social da PRF.

Autuações somente na Lei Seca

A ocorrência também chama a atenção para as pendências de licenciamento no Amapá. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o estado tinha 298.022 veículos registrados em setembro de 2026. No primeiro trimestre deste ano, operações da Lei Seca resultaram em 52 autuações por licenciamento vencido, conforme informações divulgadas pelo Detran. No mesmo período de 2025, foram registradas 48 autuações.

Além da infração de trânsito, o uso de documento falso pode resultar em responsabilização criminal. No caso de documento público, como o CRLV, a legislação estabelece pena de dois a seis anos de reclusão, além de multa.