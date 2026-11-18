Pesquisas já comprovaram que como você vê a vida, depende de como você treina a sua mente. Quem encara demais o presente e o futuro com perspectiva negativa, passa a enxergar todos os aspectos da jornada de uma maneira triste e sombria. É necessário lembrar de como Deus é bom e já nos ajudou no passado, como nos ensina o Salmo 103 escrito pelo rei Davi, um personagem que passou por tudo na vida.
MEDITAÇÃO BÍBLICA DE HOJE
Remédio para a mente entristecida
Salmo 103
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