Após reclamações de moradores, ‘crateras’ no calçadão da orla são tapadas

Orla do bairro na zona leste de Macapá passa por reparos, com troca de placas de concreto do muro de arrimo, para conter a erosão.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A moradora Fátima Dalmasso, de 56 anos, veterana da orla do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, está satisfeita com a obra que está ‘tapando’ os grandes buracos que a erosão estava ocasionando no calçadão ao lado do muro de arrimo.

Ela conta que faz caminhadas no percurso e que já sentia o perigo por causa das crateras que aumentavam cada dia mais.

Por algumas vezes o Portal SelesNafes.Com esteve no local ouvindo moradores e registrando a reclamação acerca do problema:

Além desta questão, Fátima tem outra reclamação, em relação à conscientização da população.

“Pra mim, vai melhorar bastante, porque eu faço caminhada também pela manhã e venho caminhando que eu moro lá no canto da feira. O pessoal, à noite, joga caroço de açaí, eu não sei quem é que faz isso aí. E já tava muito sujo. Peço, também, uma fiscalização pra ver quem é o dono da batedeira que joga esse caroço. Domingo vem gente passear, atar a rede ali embaixo daquelas árvores e deixam lixo. Eu peço consciência da população também”, agradeceu e ‘puxou a orelha’ a moradora.

A obra

A obra é uma realização da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) e não consiste apenas em “tapar os buracos”. A ideia é trocar parte das placas que compõem o muro de arrimo, impedindo que a água entre e dessa forma aos poucos vá retirando a terra, fazendo o concreto da calçada ceder.

“O trabalho que está sendo executado é de recuperação da parte degradada do muro que antes havia sido executado com painéis pré-fabricados. Agora, nós estamos utilizando uma cortina de concreto moldado in loco para que possa fazer a sustentação do novo aterro que está sendo adicionado e implantação da nova calçada”, explicou o secretário de obras de Macapá, David Covre.

O portal SelesNafes.Com esteve no local e registrou dezenas de operários trabalhando. Satisfeitos, disseram que nos próximos dias deverão entregar tudo pronto.

Além da recuperação da orla, a PMM deve entregar, nos próximos dias, uma nova Praça do Jandiá, ou “Praça do Kite”, uma alusão ao kitesurf, que tem sua associação sediada naquele local.