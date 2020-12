CNJ fará inspeção na justiça do Amapá

Equipe estará em Macapá em fevereiro para checar qualidade do trabalho do Judiciário

Por SELES NAFES

A corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estará em Macapá, em fevereiro, para uma inspeção nos trabalhos da justiça amapaense.

A checagem é uma rotina do CNJ em todo o país, e normalmente os conselheiros abrem espaço para pessoas insatisfeitas com o atendimento judiciário, condução de processos e conduta de magistrados.

No Amapá, parte dos desembargadores enfrenta processos disciplinares no CNJ. No caso mais grave até agora, o desembargador Constantino Braúna, falecido em agosto deste ano, foi denunciado por irregularidades processuais por duas juízas numa inspeção do CNJ. Ele acabou sendo aposentado compulsoriamente por determinação do conselho, em 2017.

A equipe da corregedoria estará em Macapá entre os dias 22 e 25 de fevereiro. O Amapá será o segundo estado na agenda do CNJ no primeiro trimestre. O roteiro ainda inclui Roraima, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

A portaria fixando as datas de inspeção judicial é assinada pela corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Thereza de Assis Moura. O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) já foi comunicado sobre a vinda da corregedoria.