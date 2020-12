Em Macapá, presidente do TSE acompanhará preparativos para eleição

Ministro Luís Roberto Barroso estará no sábado (3), na capital

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, estará em Macapá, no próximo sábado (3), para acompanhar os preparativos no TRE para a eleição de domingo (6), em 1º turno.

Numa mensagem em vídeo dedica à população de Macapá, o ministro voltou a se solidarizar com os amapaenses em virtude da crise energética e da falta de segurança, que impediram a realização do 1º turno com as demais capitais, que tiveram suas votações dias 15 e 29 de novembro.

“Juntos fizemos tudo o que era possível para termos uma eleição em datas convenientes e adequadas e para transcorrer com segurança, tranquilidade e fidedignidade”, resumiu.

Ele anunciou a vinda a Macapá para “dar um apoio moral na medida do possível a todos os servidores e população”, e pediu que todos compareçam às urnas tomando cuidados sanitários.

“Não há salvação fora da política. As outras alternativas são todas piores. A política terá qualidade daqueles que se dispuserem a participar. Há candidatos e opções para todas as visões de mundo”, concluiu.

O TRE confirmou que o ministro dará uma entrevista coletiva no sábado, às 16h, no auditório do tribunal.