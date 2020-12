Justiça intima empresa e Aneel sobre transformador que veio de Roraima

O senador Randolfe cobrou na Justiça a permanência do transformador no Amapá

A Justiça Federal no Amapá determinou, nesta sexta-feira (18), o prazo de cinco dias para que o setor elétrico preste esclarecimentos sobre a condição do transformador transferido de Roraima para o Amapá. A máquina chegou a Macapá na última terça-feira (13).

A intimação é resultado de uma petição protocolada pelo senador do Amapá Randolfe Rodrigues (REDE) depois que o MDB de Roraima ajuizou ação judicial para reaver o equipamento.

A transferência ocorreu após 13 dos 16 municípios amapaenses terem sofrido com 22 dias de apagão e racionamento de energia.

A intimação do juiz João Bosco Costa Soares da Silva é destinada a Linhas Macapá Transmissora de Energia S.A (LMTE), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

“…considerando que a vinda desse transformador para este Estado-membro foi alinhada, consensualmente, na audiência realizada em 10/12/2020, com representantes da LMTE, ANEEL e ONS”, diz trecho da decisão judicial.

Para o senador, os representantes do setor elétrico devem tomar todas as medidas necessárias para que nenhum estado sofra mais com apagões.

“Não queremos que nossos irmãos em Roraima sofram o mesmo caos e prejuízos aqui vividos em novembro. Para isso, as empresas e o governo federal devem garantir sistemas reservas e agir de forma coordenada e não de improviso”, criticou o parlamentar.