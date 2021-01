Carregamento avaliado em R$ 600 mil era do criminoso mais procurado do Amapá

Os 3 kg de cocaína, maconha e skank foi apreendido no Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Os 23 kg de drogas apreendidos pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes num esconderijo do tráfico, na terça-feira (29), no Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá, eram uma encomenda de um dos fugitivos mais procurados do Estado do Amapá.

Segundo a polícia, o carregamento de maconha, cocaína e skank – avaliado em mais de R$ 600 mil – pertenciam ao traficante Sávio Maciel Vieira, o Beco, de 24 anos. Condenado por tráfico, roubo e homicídio, ele é considerado um dos criminosos mais temíveis do estado.

A informação foi confirmada pelo delegado Vladson Nascimento, da DTE, que analisou o livro-caixa e os comprovantes de depósito bancário apreendidos na quitinete onde estavam as drogas apreendidas. O nome do foragido Beco aparece várias vezes nas páginas da contabilidade.

De acordo com o delegado Vladson, a droga havia chegado em Macapá quatro dias antes da apreensão, provavelmente pelo aeroporto de Macapá.

“Não é a primeira vez que a gente apreende um carregamento do Beco, ele sempre traz por via aérea, sempre envelopado com café, para despistar cães farejadores. É um foragido muito perigoso e que movimenta fortemente o tráfico de drogas no Amapá”, afirmou o delegado.

Fuga improvável

Segundo a polícia, Beco é um dos líderes de uma facção criminosa que atua dentro e fora das cadeias amapaenses. Além da vasta ficha criminal por graves crimes, ele ganhou notoriedade pela fuga improvável que o colocou em liberdade desde 18 de maio de 2019.

Na madrugada daquele dia, ele conseguiu escapar de um hospital particular de Macapá, após passar por uma cirurgia.

A fuga do Hospital São Camilo, localizado no bairro Santa Rita, região central da capital, ocorreu por volta 1h40. Beco estava no hospital para uma cirurgia de retirada de uma munição alojada há muitos anos em um dos joelhos. Ele pagou R$ 6 mil pelo procedimento.

Como era importante para a hierarquia da organização criminosa que ajuda a liderar, o Iapen redobrou a vigilância e colocou dois agentes para vigiá-lo, armados com munição extra. A escolta estava preparada para uma tentativa de resgate, ou de uma tentativa de assassinato dele.

No entanto, ele escapou da forma menos provável: mesmo operado do joelho há poucas horas, pulou do primeiro andar, uma altura de 3 metros, pela janela do apartamento onde estava em observação clínica. Depois de pular, o traficante correu até um carro estacionado bem em frente, que estava à sua espera.

Beco é envolvido na morte do empresário Edival Fernando Coelho de Queiroz, de 40 anos, morto com seis tiros dentro de casa, num condomínio do bairro Pacoval, em fevereiro de 2013, em Macapá. Fernando era sócio da empresa de vigilância LMS.