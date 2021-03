Pai acusado de estuprar filha de 4 anos vai para o Iapen

O caso, que corre em segredo de Justiça, ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Justiça do Amapá decidiu manter preso Eraldo Alves dos Passos, de 49 anos, suspeito de ter estuprado a filha de apenas 4 anos de idade. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (2), na casa onde ele morava com os filhos, duas meninas e um menino, no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

A informação foi confirmada pela delegada titular da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, Sandra Dantas, que preside o inquérito policial sobre o caso. Ela solicitou o pedido de prisão preventiva ao Judiciário. O processo tramita em segredo de Justiça.

A audiência de custódia ocorreu na tarde de quarta-feira (3). O homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) na manhã de ontem (4).

O caso

Segundo as investigações, a filha mais velha, de 9 anos, teria visto o pai despido na cama junto com a irmã de 4 anos. Ela avisou uma vizinha, que acionou a polícia. Eraldo de Alves Passos, de 49 anos, foi preso em flagrante pela PM.

Na delegacia, ele disse não se lembrar de nada, apenas te ter consumido bebida alcoólica e utilizado uma pedra de crack antes de deitar com a criança.

O exame feito pela Polícia Científica comprovou o ato libidinoso, após o médico do Pronto Atendimento Infantil (PAI) constatar indícios de abuso sexual. Com isso, o suspeito começou a se contradizer na delegacia.

Eraldo de Alves já tem passagem pela polícia. Ele tentou cortar, usando um terçado, uma pessoa que teria enganado a mãe dele.

As crianças de 4, 6 e 9 anos, que viviam com ele, pois foram abandonadas pela mãe, estão recebendo toda assistência e estão sob cuidados do Conselho Tutelar.