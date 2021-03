Segundo suspeito de tentar matar sargento do Bope é morto

Desta vez, conflito entre polícia e suspeitos ocorreu no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito morreu e outro ficou ferido em troca de tiros com militares do Bope, na tarde desta quarta-feira (17), no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá, por volta de 16h.

Segundo a polícia, ambos fazem parte do bando que atacou e baleou um sargento do Bope no último domingo (14), em um posto de combustíveis da Rodovia JK, zona sul da capital. O policial segue internado no Hospital de Emergência (HE) do Centro.

De acordo com o capitão Jonas Santos, os dois homens armados estavam em uma motocicleta quando se depararam com os policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – Companhia do Bope – na Avenida 12 de Dezembro. Mesmo em desvantagem, eles não se renderam.

“Com a aproximação da equipe, o garupa logo efetuou disparos e os policiais reagiram prontamente, e ele foi alvejado. O condutor da moto esboçou uma reação de sacar outra arma e também foi baleado e, sem seguida socorrido”, relatou o capitão.

O homem morto foi identificado como Josivan Alves dos Santos, de 23 anos. Ele estava como passageiro da motocicleta, que era pilotada por Ernandes Moura da Rocha, socorrido por uma equipe do Samu e levado ao HE.

Josivan, conforme a polícia, responde por pelo menos três processos criminais de tráfico de drogas e estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) desde dezembro do ano passado.

Ele foi o segundo suspeito do atentado ao sargento a ser encontrado pela polícia e morto em confronto. O primeiro foi João Joatan Gomes Tolosa, de 22 anos, conhecido como Joãozinho Morte Lenta, que morreu em confronto com o Bope na terça-feira (16), em Santana, a 17 km de Macapá.

Joaozinho respondia por homicídio, roubo e receptação e, assim como Josivan, era foragido do Iapen. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, possivelmente utilizada no tiroteio de domingo.

Equipes do Bope estão desde o domingo procurando pelos criminosos que atiraram contra o sargento, que estava de folga junto com outro amigo policial, também ferido. O carro deles foi seguido até um posto de gasolina na Fazendinha onde houve intensa troca de tiros. O sargento foi baleado com três tiros e continua internado.