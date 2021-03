Vereador denuncia vacinação ilegal em clínicas privadas

Segundo a denúncia, enquanto idosos aguardam imunização em Macapá, profissionais de clínicas de reabilitação teriam sido vacinados prioritariamente, contrariando as regras de imunização.

Compartilhamentos

O vereador Claudiomar Rosa (Avante) fez uma grave denúncia nesta segunda-feira (29) ao Ministério Público Estadual, apontando irregularidades no uso das vacinas contra a covid-19 pela Prefeitura Municipal de Macapá.

De acordo com a denúncia apresentada ao MP, o município estaria imunizando profissionais de saúde que não estão na linha de frente do combate ao vírus, como, por exemplo, profissionais de clínicas de reabilitação da rede particular.

Trabalhadores destes estabelecimentos, segundo a denúncia do vereador, não estariam nos atuais grupos prioritários determinados nos planos Nacional e Estadual de Imunização e nem em acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde.

O documento apresentado pelo parlamentar traz em anexo vários posts de redes sociais que comprovariam o uso de várias doses das vacinas nos trabalhadores destas clínicas. Até profissionais da área administrativa desses estabelecimentos privados teriam sido imunizados.

As imagens destas postagens, contidas no documento, mostraram que várias clínicas particulares foram beneficiadas com doses de vacinas para profissionais que, de acordo com a denúncia do vereador, não atendem diretamente casos suspeitos ou confirmados para o covid-19.

“Somos a favor que todos tenham acesso a vacina, mas ainda não temos vacina para todos, por isso, o plano municipal e as prioridades devem ser respeitadas. É inadmissível que no mesmo dia em que a PMM suspende a vacinação para idosos, pessoas estavam sendo vacinados em clínicas particulares. Precisamos apurar”, disse Claudiomar Rosa.

Reclamação

O vereador se referia à suspenção ocorrida na quinta-feira (25) da semana passada, quando a PMM cancelou todas as vacinações previstas e divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde para idosos acima de 60 anos até o domingo (28), alegando falta de doses.

As doses chegaram a Macapá no sábado (27) e das 10.700 doses, mais de 8.000 foram repassadas à prefeitura. A imunização parou quando seria a vez dos idosos com idades de 64 e 63 anos, por isto, a população esperava que a vacinação fosse retomada nesta segunda-feira (29) com o público desta mesma faixa etária.

Mas, para surpresa da população, a PMM divulgou, no domingo, que recomeçaria por vacinar o restante de idosos de 68 anos, cuja imunização teria sido prejudicada pelas fortes chuvas na semanada anterior. Até as 20h desta segunda-feira, a prefeitura não havia informado quando retomaria a vacinação de onde foi interrompida – a partir de 64 anos.

Nota

Sobre a denúncia do vereador, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu em nota:

“Os profissionais e trabalhadores da saúde estão incluídos no cronograma de vacinação do município, que segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Independente do local de atuação ser da rede pública ou particular, essa categoria lida diretamente com pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

Quanto às equipes das clínicas de reabilitação, a vacinação desta classe é necessária pois atua de forma ativa e direta do processo de reabilitação dos pacientes no pós-covid.”