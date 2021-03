Vítima do acidente da lanchonete segue em coma; família faz vaquinha e rifa

A professora de dança Jéssica Castro está internada no Hospital de Emergência de Macapá.

Atualizada às 12h39 de 10 de março de 2021

Por ANDRÉ SILVA

A professora de dança Jessica Castro, de 26 anos, que foi vítima em um acidente de trânsito ocorrido no último sábado (6), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá, continua internada em estado grave no Hospital de Emergência de Macapá.

Ela está em coma desde a noite do acidente e agora luta, também, contra uma infecção hospitalar. Desesperada, a família está fazendo uma vaquinha para custear o tratamento da jovem.

Gésila Castro, de 21 anos, é irmã de Jessica. Ela contou que o acidente aconteceu dez minutos depois que chegaram na lanchonete a irmã, acompanhada do marido, Ricardo Jardim, que também é professor de dança, e do amigo do casal, Alexandre Martins, que continua internado à espera de cirurgia. O estabelecimento comercial fica localizado na Rua Leopoldo Machado, na esquina com a Avenida Guaranis.

Ela relatou que a irmã estava sentada de costas para a rua quando foi atingida em cheio pelo carro desgovernado que invadiu a calçada. O veículo era conduzido por Rogério Coutinho Cardoso, de 52 anos, que estava embriagado. Ele prossegue preso, conforme determinação da Justiça.

Jéssica teve que ser induzida ao coma e foi intubada. Segundo a irmã, o médico solicitou que ela fosse transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se tratar de uma infecção hospitalar. Até a conclusão desta matéria, a paciente aguardava transfência para um leito que havia ficado vago e passava por higienização.

Um milagre

Gésila descreve como sendo um “milagre de Deus” ter se livrado do acidente. Ela disse que na noite do ocorrido, resolveu quebrar a rotina e não acompanhar a irmã e o cunhado, como sempre fazia, à lanchonete.

“Eu sempre estou com eles nos lanches. Inclusive, no dia, eu estava com muita vontade ir porque a gente sempre foi muito bem atendido no local. A gente amava lá. Só que, nesse dia, algo que eu não sei, só Deus mesmo, não permitiu que eu estivesse lá (silencio)”, lembrou.

Ajuda

Jessica é casada com Ricardo Jardim, que segue se recuperando em casa após o acidente. O casal cria o filho dele, que considera Jéssica como mãe. A renda da família vem toda das aulas de dança.

Para ajudar a custear o tratamento da professora e do amigo Alexandre Martins, que quebrou o braço no acidente, a família decidiu fazer uma vaquinha virtual e uma rifa.

Para ajudar, os solidários podem entrar em contato pelo telefone 98418-8676 e falar com Gésila. Os valores podem ser transferidos para a conta do marido da vítima: Agência 3851-2, conta corrente 40.378-4, Banco do Brasil.