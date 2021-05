Escola municipal reabre em Macapá, mas alunos não aparecem

Na escola Aracy Nascimento estava previsto o retorno de 126 alunos divididos em 4 turmas do 5° ano, mas ninguém foi.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Nesta segunda-feira (3), primeiro dia de reabertura das escolas municipais para atividade presencial em Macapá, nenhum aluno apareceu na escola Aracy Nascimento. Na semana passada, o prefeito da capital, Antônio Furlan, anunciou o retorno das aulas no formato híbrido e gerou um debate entre a comunidade escolar.

Saiba mais: Furlan autoriza retorno de aulas presenciais cinemas autoescolas e Bioparque

Localizada no Bairro Santa Rita, a escola Aracy recebeu pintura, limpeza e seguiu todas as medidas impostas em Decreto. Na instituição são 680 alunos. Para este primeiro momento estava previsto o retorno de 126 alunos divididos em 4 turmas do 5° ano.

Tudo, aparentemente, estava preparado e até a imprensa foi convidada a prestigiar a retomada. Entretanto, os pais decidiram não mandar seus filhos ao colégio e os professores entraram em greve.

Saiba mais: Professores declaram greve em Macapá contra retorno de aulas presenciais

Segundo funcionários da escola, a paralisação é um protesto pela falta de assistência aos profissionais da educação, que sequer foram testados e muito menos vacinados contra a covid-19, mas receberam determinação de voltar às salas.

“Os pais vieram aqui assinaram um documento não autorizando a vinda [dos filhos]. Dos 126, só uns 10 forma a favor do retorno dos filhos presencialmente à sala de aula. A categoria do 1° ao 5° ano deflagrou greve, outros não. A prefeitura disse que ia substituir esses professores por pessoas que estão entrando agora no quadro efetivo da educação, os professores atuais comunicaram suas turmas e então dos 10 pais que eram contra, 9 apoiaram o não retorno e só 1 pai ainda não se manifestou”, detalhou uma funcionária que não será identificada.

A classe cobra que todos os profissionais da educação que trabalham nas escolas sejam imunizados para retomada do trabalho presencial.

“Não nos recusamos a trabalhar, até porque a gente tá trabalhando em casa ou aqui mesmo, mas queremos ser vacinados para garantir a segurança de todos”, disse uma outra funcionária da escola.

A PMM anunciou que 45 escolas municipais da área urbana e 23 da área rural, foram autorizadas a receber estudantes presencialmente.

A portal SelesNafes.com procurou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para saber se este episódio aconteceu em todas as escolas, ou somente na Aracy, onde estava marcada a coletiva de imprensa. A pasta resumiu-se a dizer que escolas terão aulas pela tarde e outras tiveram aula presencial.

“Algumas não tiveram porque os professores aderiram à greve”, disse a Semed.

Com isso, a reportagem passou por outras escolas, e constatou que também estavam sem alunos.