Terceiro envolvido em roubo à família é morto

Desta vez, a troca de tiros com o 6º Batalhão da Polícia Militar ocorreu em uma área de pontes entre os Bairros Pacoval e Cidade Nova, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Morreu em outra troca de tiros mais um suspeito de ter participado do assalto a uma família no fim de semana em Macapá – crime que teve grande repercussão nas redes sociais e consequente enxurrada de denúncias sobre paradeiro dos criminosos.

Desta vez, a troca de tiros, com o 6º Batalhão da Polícia Militar, ocorreu em uma área de pontes entre os Bairros Pacoval e Cidade Nova, em Macapá, na noite de terça-feira (29). Lá, Weverton Mendes dos Santos, de 22 anos, conhecido como Pickachu, teria recebido os policiais a tiros.

A PM informou que chegou até ele após uma denúncia anônima de que ele estaria comercializando drogas no local.

Segundo a polícia, ele é o bandido que aparece nas filmagens do assalto de domingo (27) na casa da família no Bairro Laguinho, com uma faca ameaçando as vítimas e correndo atrás de uma mulher. Veja as imagens:

Pickachu foi o terceiro suspeito do roubo à família que morreu em confronto com a PM. Pela manhã, Jamilson Dias Façanha, o Jacaré, de 20 anos trocou tiros com militares do 6º Batalhão e morreu, numa região periférica do Bairro Cidade Nova, na casa onde morava, localizada na Passagem Santa Fé. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola.

Na manhã de segunda-feira (28), Gabriel Tavares, de 21 anos, morreu em tiroteio com militares do Bope, em uma área de ponte no Bairro Pacoval. A polícia diz que ele era quem comandava o grupo de 4 assaltantes.