“Meu coração dói”, diz avó de bebê morta sobre pena ‘branda’ de assassino

Crime, que teve grande comoção social ocorreu em 2019, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a condenação de 16 anos e 6 meses de prisão a Messias Machado Barbosa, de 31 anos, pela morte da ex-enteada, a bebê Thayla Cristina Ferreira, morta afogada quando tinha 1 ano de idade, a família da vítima diz estar indignada com a brandura da sentença.

Pela crueldade com que o crime foi cometido, os parentes da criança esperavam uma pena mais severa ao réu. Foram seis audiências adiadas até se chegar ao veredito na última quinta-feira (19).

Na sentença, a juíza Lívia Simone Oliveira de Freitas Cardoso, da Vara do Tribunal do Juri de Macapá, considerou duas das três qualificadoras apresentadas pela acusação: motivo torpe e meio cruel.

A Justiça também decidiu, conforme atualização do Código de Processo Penal, que Messias deverá pagar uma indenização de R$ 13,5 mil à família da vítima, por danos morais e materiais.

O crime, que causou grande comoção social, ocorreu no dia 15 de setembro de 2019, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. Leia mais sobre o caso:

O portal SelesNafes.com conversou com Maria da Conceição Abreu, avó materna de Thayla, nesta sexta-feira (20). Por telefone, a dona de casa resumiu que a família está “indignada” com a decisão, que segundo ela, poderia ser muito maior pela frieza e crueldade do crime.

“Estou insatisfeita e revoltada com a pena que foi dada a ele. Sempre falei que queria pena máxima. Esperava uns 28 ou 30 anos, mas, infelizmente, foi de apenas 16 anos e 6 meses. Fiquei muito decepcionada, muito triste e revoltada com o poder público porque eu esperava mais com certeza. Com essa pena, ele vai ser solto em pouco tempo. Estou indignada”, desabafou.

Maria conta que desde o acontecimento tem crises depressivas, precisou deixar o emprego de cozinheira e embarcou na luta por justiça junto com a filha – mãe da vítima – e o restante da família. Ela falou sobre a indenização que a Justiça determinou Messias a pagar.

“Poderia ser em anos de pena. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida de alguém, muito menos de uma criança tão inocente, tão linda, tão inteligente que tinha a vida toda pela frente. O que mais me revolta é saber que ele está sendo protegido pelo estado (…) Como é que ele teve coragem fazer isso com uma criança indefesa e agora ele tá com medo? Fico revoltada com o poder público porque ele confessou e ficou por isso. Meu coração dói”, acrescentou.

A família agradeceu a todos que foram solidários com o caso da pequena Thayla Cristina Ferreira e que lhes apoiaram no momento de dor.