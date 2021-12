Prefeitura de Macapá volta a suspender a emissão de notas fiscais

Desta vez, suspensão vai durar cinco dias para migração do banco de dados para nova plataforma

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá divulgou nesta quarta-feira (15) que vai, novamente, retirar do ar o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. Desta vez, nem presencialmente será possível solicitar o documento.

De acordo com comunicado oficial, o sistema sairá do ar amanhã (16) com previsão de retornar ao normalmente somente no dia 20.

“A medida se dá em função da migração das informações da instituição para o banco de dados da nova plataforma. Durante esse período não será possível fazer a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou qualquer outro tipo de serviço disponível no sistema”.

Em setembro, a prefeitura suspendeu o serviço para realizar alterações no sistema, afetando até o Censo Animal e a seleção de profissionais para a Secretaria de Assistência Social. Na época, foi recomendado que os contribuintes com maior urgência poderia se dirigir até o prédio da prefeitura para solicitar uma nota fiscal.

Em março, a prefeitura já tinha enfrentado problemas com o sistema, prejudicando serviços como consultas de impostos e taxas.