Condenado por fake news, ex-candidato policial terá que indenizar senador

Magistrada disse que "o direito à liberdade de expressão não é absoluto”

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O policial rodoviário federal e ex-candidato a prefeito de Macapá, Haroldo Iran (PTC), foi condenado a indenizar por danos morais o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O valor da indenização, inicialmente fixado em R$ 8 mil, terá juros acrescentados a partir do dia da ofensa, neste caso 25 de agosto de 2020. Cabe recurso.

Na decisão, a juíza Nelba Siqueira, da 3ª Vara do Juizado Cível de Macapá, confirmou uma liminar que já tinha determinado a exclusão dos comentários onde o policial usava expressões como ‘gazela’ e ‘merda’, entre outras.

Numa das postagens, consta nos autos do processo que Haroldo Iran mostrou o senador abraçado com um homem supostamente foragido por feminicídio, e ainda o acusou de praticar ‘rachadinhas’ no mandato. O policial também teria sido xenófobo ao ter criticado o fato de Randolfe ter nascido em Pernambuco, mas ser senador pelo Amapá.

“Todas as publicações estavam abertas ao público, receberam inúmeras curtidas e compartilhamentos, além instigarem os seguidores a tecer comentários negativos e de cunho, extremamente, agressivo à honra e imagem do autor (senador), enquanto cidadão e parlamentar. O direito à liberdade de expressão não é absoluto”, disse a juíza.

“Não se trata de um mero compartilhamento de informações, mas de conteúdos reconhecidos, na própria rede social, como falsos de cunho altamente subjetivo produzidos pelo próprio réu”, acrescentou a magistrada em outro treco da decisão”.

A juíza ainda determinou que Haroldo Iran se abstenha de novas ofensas, mas negou pedido do senador para que ele tivesse os perfis retirados do Facebook e do Instagram.

Em 2020, o policial foi candidato a prefeito de Macapá pelo PTC, tendo alcançando 1,99% dos votos. Em 2018, teve apenas 0,08%, ou seja, 324 votos para deputado estadual. Haroldo