Agir: TRE abre procedimento e afirma que não há como filiações ‘sumirem’

Corregedor eleitoral Joao Lages se pronunciou sobre o assunto

Por SELES NAFES

O corregedor eleitoral do Amapá, o desembargador João Lages, disse na tarde desta sexta-feira (29) que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) vai abrir procedimento para checar o que houve com as filiações do Agir.

No entanto, o magistrado fez questão de deixar claro que não há a possibilidade de um servidor local ter deletado os registros de filiados, já que o sistema não é gerenciado no Amapá.

Mais cedo, a presidente do partido, a coronel Palmira Bitencourt, oficializou pedido ao tribunal para esclarecer porque as filiações da legenda não aparecem no sistema Filia Web, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O desembargador criticou o fato de dirigentes do partido terem levantado suspeitas sobre servidores do tribunal.

“Nós recebemos a comunicação oficial, já foi instruído e aberto um procedimento. Quando a presidente procura para dar a notícia ela deixa no ar a impressão de que tem algum servidor da justiça eleitoral que acessou o sistema. Esse sistema é de Brasília, portanto, não há como um servidor nosso sumir com filiações do Amapá. Ela não sabe nem o que aconteceu, e deixa no ar a participação de um servidor nosso. De qualquer forma vamos dar uma resposta”, explicou o corregedor.