Ex-alunos são presos por arrastão em escola

Eles são apontados como autores do assalto à Escola Estadual Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu determinação da Justiça e prendeu dois homens apontados como autores do assalto à Escola Estadual Jesus de Nazaré, na região central de Macapá, ocorrido na manhã do dia 22 de abril.

Clelson Castro Fortaleza, o Gerrard, de 38 anos, e Julien Chardison Maciel Freire, de 19 anos, estavam com a prisão preventiva decretada e foram presos nesta quarta-feira, 3, pelo Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) da Polícia Civil.

Segundo a polícia, eles estavam entre os três assaltantes que participaram do arrastão no colégio. Eles foram identificados após análise de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento de ensino.

Segundo as investigações, dois ex-alunos foram reconhecidos como autores do roubo. Julien Chardison seria um deles. O outro ex-estudante já havia sido preso. Já Clelson teria sido o mentor do crime, de acordo com a polícia.

A dupla foi encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará nova decisão da Justiça.

O arrastão

O assalto ocorreu por volta de 7h30, na chegada dos alunos à escola. Uma das testemunhas contou que foi alertada do roubo em andamento quando ainda estava dentro do carro, se preparando para entrar no colégio. Da rua, ligou para a polícia e ficou observando o desespero de alunos e professores correndo.

Os criminosos agiram rápido: em poucos minutos, fugiram levando vários celulares.

Alguns dias depois, ainda traumatizados com o episódio, alunos e professores fizeram um ato reivindicando mais segurança na escola. Com faixas e cartazes, eles caminharam até a frente da Secretaria de Estado da Educação (Seed) em protesto.