Acompanhe a análise de I Crônicas 7

Bom dia! Na vida, fazemos escolhas e priorizamos as vezes o trabalho e outros aspectos, deixando a família e outras obrigações em segundo lugar. Na análise de I Crônicas 7, temos uma noção de como é importante cuidar da família, sempre. Acompanhe no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha um ótimo Natal em Cristo, e com sua família e amigos.