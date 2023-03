Acusado de homicídio e roubos morre em troca de tiros com o BPRE

Jesus Vivo estava num carro com outros suspeitos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que tinha passagens por homicídio e roubo morreu baleado, na madrugada deste domingo (26), ao trocar tiros com uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual da PM do Amapá (BPRE).

O confronto aconteceu por volta das 2h30, na Rodovia Josmar Pinto (antiga JK), no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

O corpo de Jesus Vivo Guimarães de Melo, de 18 anos, só foi identificado após a chegada da perícia ao local do tiroteio. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9mm.

Os policiais patrulhavam pela região quando suspeitaram de um carro branco, modelo Corsa sedan, com três homens dentro, e decidiram abordá-lo.

O tenente Souza Nunes, oficial responsável pela ocorrência, detalhou que enquanto a viatura manobrava para interceptar o veículo, Jesus Vivo desembarcou e tentou fugir atirando em direção aos policiais, que revidaram. Ele acabou morrendo na calçada de um residencial.

Os demais suspeitos conseguiram fugir no Corsa rumo ao Bairro Jardim Marco Zero, com a ajuda de outro carro de cor escura.

Jesus era suspeito de ter assassinado a tiros em novembro de 2022, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá, a vendedora de churrasquinho Sandra Lopes Cordovil, de 32 anos, e também de ter roubado um empresário no município de Santana, no mesmo ano. Ele teria cometido os delitos quando tinha 17 anos.