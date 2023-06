Personal acusado de transmitir HIV faz acordo judicial

Ele aceitou proposta do MP numa ação penal por exercício ilegal da profissão e não será mais processado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O juiz Augusto Leite, do Juizado Especial Criminal, homologou acordo proposto pelo Ministério Público do Estado envolvendo o personal trainer Richard Anderson dos Santos Lima, de 28 anos, investigado pela transmissão do vírus da Aids para duas jovens de Macapá. Neste processo, no entanto, ele responde por exercício ilegal da profissão.

O acordo de “transação penal” é previsto na legislação como alternativa para réus primários não serem processados. Em troca da suspensão do processo (por cinco anos), neste caso, Richard Anderson concordou em doar R$ 660,00 para a Casa da Hospitalidade, divididos em duas parcelas.

Ele foi denunciado pelo Conselho Regional de Educação Física do Amapá após a prisão, em fevereiro deste ano, no inquérito que investiga a transmissão do vírus HIV para duas ex-alunas dele.

O conselho afirma que o profissional, que é natural do estado de Sergipe, estava atuando sem registro na entidade, o que caracteriza crime.

O Portal SN não conseguiu confirmar se Richard Anderson continua preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), já que a ação penal pela transmissão intencional do vírus corre em segredo de justiça.

Em depoimento na Delegacia de Crimes Contra as Mulheres (DECCM) após a prisão preventiva, ele negou que tenha transmitido o vírus de forma intencional, e afirmou que não sabia se era soropositivo.

Contudo, admitiu que passou a desconfiar que era portador desde 2020, quando uma das vítimas o procurou para dizer que ele precisava fazer o exame, já que o dela tinha dado positivo.