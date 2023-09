6º suspeito de executar marido e decepar dedos de esposa é preso pelo Bope

Acusado tem 19 anos e foi localizado no bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Bope prenderam, na tarde de quinta-feira (14), mais um suspeito de integrar o grupo criminoso que invadiu a residência de um casal, executou o marido e cortou dedos de uma das mãos da esposa, crime ocorrido no último dia 10, na comunidade de Ilha Redonda, zona rural de Macapá.

Kaick Willian Vasconcelos, de 19 anos, estava em uma casa localizada na Rua 9, no bairro Marabaixo III, quando foi denunciado e capturado pela Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam/Bope).

De acordo com o tenente Pascoal, o suspeito ainda correu do cerco policial, mas como estava desarmado, logo parou de oferecer resistência e foi alcançado.

Segundo o oficial do Bope, Kaick estava no local no momento do crime, no entanto, ele não falou qual foi a sua participação. Mas, contou que foi na casa dele, na Vila do Trem, a 10 km da zona norte de Macapá, que o bando se reuniu após a execução do marido e tortura da esposa.

Kaick foi entregue à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) Pacoval.

Entenda

A execução de Anderson Lima Ramos, de 24 anos, ganhou repercussão e atenção especial das autoridades policiais por causa das imagens do crime feitas pelos próprios criminosos.

As filmagens mostram o casal de joelhos, o momento em que Anderson é morto com um tiro na cabeça e os bandidos arrancando com uma faca dedos das mãos da esposa a sangue frio. As imagens são chocantes. Ela foi socorrida ao Hospital de Emergência.

Desde então, a polícia começou uma caçada ao bando. O primeiro a ser encontrado foi Wellington Wesley Magalhães Fagundes, o Palhacinho, 25 anos, que trocou tiros com o Bope na Vila do Trem, perto da casa de Kaick. Ele morreu no local. A perícia constatou que ele também tinha dedos das mãos decepados – uma punição espécie de marca registrada da facção a qual ele pertencia.

Na noite deste mesmo dia, mais dois integrantes do bando morreram em confrontos policiais: Francinei da Costa Ramos, 38 anos, na Comunidade da Lagoa de Fora, no km-9, na zona rural de Macapá, e Dionah Willian da Conceição Alfaia, 21 anos, morto no Distrito do Lourenço, região de garimpo, em confronto com PMs do Batalhão de Calçoene, município a 360 km de Macapá. Segundo a polícia, ele tinha fugido para lá após o crime.

Além desses três, outras duas pessoas – uma delas namorada de Palhacinho – e Kaick foram presos. Francinei teria puxado o gatilho e depois dados mais 19 facadas no corpo do marido, Palhacinho teria cortado os dedos da mulher, e Dionah Willian teria feito as filmagens com o celular da namorada de Palhacinho.

A polícia ainda não se pronunciou oficialmente sobre a motivação apontada nas investigações. Entretanto, na noite anterior, o casal teria ido a uma festa de aniversário no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. Lá, houve uma confusão entre os convidados e Anderson teria tentado desapartar a briga.

Um dos envolvidos saiu da festa e depois voltou ao local acompanhado de membros de facção. Ele teria dito aos integrantes do crime organizado que Anderson e sua esposa pertenciam a um grupo rival, com quem disputam o domínio do tráfico de drogas em Macapá. Os faccionados teriam dito que não fariam nada no momento por causa da festa familiar, mas juraram punição a Anderson. No dia seguinte, cumpriram a promessa.