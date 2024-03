Falsos personais são presos em academia de Macapá

As prisões ocorreram no Bairro do Laguinho, onde eles estavam atendendo clientes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Dois homens foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (4), acusados de atuar como falsos personais trainers. A condução deles foi feita pela Polícia Militar do Amapá na “Operação Ilegítimos”, do Conselho Regional de Educação Física (Cref).

As prisões ocorreram por volta das 10h, numa academia no Bairro do Laguinho, região central de Macapá. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelo conselho, que apurou denúncias e descobriu que eles nem são formados em educação física.

Eles foram conduzidos para o Ciosp do Pacoval por policiais do 6º Batalhão da PM, que deram apoio na operação do Cref.

O Portal SN apurou que os dois são de Macapá, e que pelo menos um deles dava aulas também online. Os dois foram autuados por exercício ilegal da profissão.

De acordo com o conselho, não ter registro no Cref já impede a atividade mesmo que o profissional tenha formação na área.

Foi a primeira prisão do ano em operação do Cref envolvendo falsos profissionais de educação física. A última ocorreu em agosto do ano passado, no Centro de Macapá.

Contudo, a mais famosa envolveu um suposto personal acusado de também transmitir o vírus HIV para duas alunas, com quem se envolveu.