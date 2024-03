Preso o 4º suspeito de matar rival e decepar dedos da esposa da vítima

Contra Pablo Santos dos Santos, de 19 anos, conhecido como PH, havia um mandado de prisão preventiva.

Por OLHO DE BOTO

O 4º suspeito de integrar um grupo de criminosos que executou um rival e ainda decepou os dedos da mão direita da esposa da vítima foi preso pelo delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, nesta quarta-feira (13), em uma área de plantação de hortaliças localizada no km-17 da BR 210, região rural de Macapá.

Contra Pablo Santos dos Santos, de 19 anos, conhecido como PH, havia um mandado de prisão preventiva por participação na morte de Anderson Lima Ramos, assassinado com um tiro de espingarda calibre 12 na noite do dia 10 de setembro de 2023, na comunidade de Ilha Redonda, zona rural da capital amapaense.

Naquela noite, a Polícia Civil do Amapá apurou que a residência do casal foi invadida por pelo menos cinco bandidos, Anderson foi torturado a golpes de faca e, em seguida, levou um tiro fatal. Já a esposa dele, como castigo, teve os dedos cortados pelos assassinos. A ação criminosa foi gravada por um dos faccionados e as imagens do crime foram espalhadas na Internet.

Mauro Ramos contou que o homicídio foi motivado pela guerra de facções, e que agora, dos 5 bandidos envolvidos no homicídio, apenas um deles segue foragido. Outros dois morreram no ano passado em troca de tiros com a Rotam, e outros dois foram presos, incluindo PH.

“A gente sabe ali que realmente era uma rixa interna e que eles usaram como o pressuposto para dar cabo na vida do rapaz e ao mesmo tempo mostrar um certo poder por parte do grupo”, comentou o delegado.