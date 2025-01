Menina desenganada por médicos e que acordou após a mãe pedir orações, recebe alta

Ela recebeu alta médica esta semana, no dia em que completou cinco meses de internação no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), e finalmente voltou para casa.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Depois longos dias na escuridão da incerteza, o dia tão aguardado pela família de Márcia Grazielly Mendes dos Santos, de 16 anos, finalmente chegou, trazendo lágrimas de alegria e alívio.

Contrariando todas previsões médicas, a jovem, que foi atropelada enquanto seguia de bicicleta para a escola estadual José Barroso Tostes, no dia 6 de agosto, lutou pela vida e o milagre aconteceu. Ela sobreviveu.

Ela recebeu alta médica esta semana, no dia em que completou cinco meses de internação no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), e finalmente voltou para casa, no município de Santana, onde tudo aconteceu, a 17 km de Macapá.

Na época do acidente, Grazielly foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com lesões graves, como fratura na clavícula, perna quebrada e edema cerebral – o problema mais preocupante. A gravidade dos ferimentos exigiu que ela fosse colocada em coma induzido.

Os médicos não escondiam as escassas esperanças diante do delicado quadro da paciente. Eles chegaram a desenganar a paciente. Mas foi aí que entrou em cena a inabalável fé da mãe da garota, Anny Mendes, que assim como a filha, recusou-se a desistir.

Com as redes sociais como aliadas, Anny iniciou uma corrente de oração que ultrapassou os muros do hospital e comoveu milhares de pessoas na internet. Quando todos os diagnósticos apontavam para o pior, ela uniu amigos, familiares e, com apoio até de pessoas desconhecias, mas sensibilizadas pelo gesto de amor, mobilizou um grande ato de fé em frente ao HCA para pedir o milagre a Deus.

A perseverança de mãe e filha foram recompensadas. Em setembro de 2024, Grazielly surpreendeu a todos ao despertar do coma e deixar a UTI. No entanto, dias depois, sofreu uma recaída. Com acompanhamento da equipe de saúde e a fé inabalável dos familiares, a jovem voltou a apresentar melhoras. Esta semana, ela pôde finalmente retornar para casa.

“É um momento de muita gratidão a Deus, à minha família, aos meus amigos e a todas as pessoas que nos ajudaram direta ou indiretamente. Vamos recomeçar junto com ela. Eu, particularmente, me preparei para isso, e minha família também. Tudo no tempo de Deus, e aprendi a esperar. Estamos firmes, fortes e com muita fé e esperança”, declarou a mãe emocionada.

Agora, em casa, Grazielly está cercada pelo carinho de sua família. Ela já consegue falar e se alimentar pela boca, algo que antes era possível apenas com o auxílio de aparelhos.

Além disso, a jovem iniciou acompanhamento pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde de Santana, que continuará oferecendo suporte para sua recuperação.