Foragida do Amapá é presa no Paraná após receber R$ 50 mil de roubo

Investigada por lavagem de dinheiro e ligação com organização criminosa, mulher foi localizada após trocar de endereço várias vezes

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 25 anos, considerada foragida da Justiça do Amapá, foi presa preventivamente na cidade de Piraquara, no Paraná, durante uma ação integrada das Polícias Civis do Amapá, Rio Grande do Norte e Paraná.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), a suspeita teria recebido em sua conta bancária o valor de R$ 50 mil, proveniente de um roubo ocorrido em Macapá, em outubro de 2025. Na ocasião, três criminosos armados e encapuzados invadiram uma residência e transferiram o dinheiro da vítima via Pix para a conta da investigada.

“As investigações permitiram identificar um dos autores do roubo e também a beneficiária da transferência. Ao tentarmos contato, ela bloqueou os canais de comunicação e passou a se ocultar”, explicou o delegado.

Ainda segundo Braz, equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizaram diligências que apontaram que a suspeita havia fugido para o Paraná. Após o trabalho de localização, policiais civis de Piraquara montaram um cerco e conseguiram efetuar a prisão depois de três dias de buscas, período em que a mulher teria trocado de endereço diversas vezes para tentar escapar.

A presa deverá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e roubo. Após ser apresentada à autoridade policial, ela foi encaminhada para audiência de custódia e, posteriormente, ao sistema prisional.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. O delegado também fez um alerta à população.

“É fundamental que as pessoas compreendam os riscos de ceder contas bancárias a terceiros ou receber valores de origem desconhecida, pois isso pode configurar participação em crimes e trazer sérias consequências legais”, disse.