Megaoperação atinge facções e cumpre 89 mandados no Amapá e outros estados

Mais de 100 policiais atuaram em quatro estados contra o crime organizado

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Uma ofensiva de grande porte contra o crime organizado movimentou a madrugada desta sexta-feira (27) no Amapá. A chamada operação “Labirinto de Creta” colocou mais de 100 policiais nas ruas para cumprir 89 mandados judiciais, entre prisões e buscas, em uma ação que ultrapassa fronteiras estaduais.

Ao todo, foram expedidos 40 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão. As diligências aconteceram em cidades do Amapá, além de pontos estratégicos no Pará, Amazonas e Roraima, mostrando o alcance interestadual da organização investigada.

Logo nas primeiras horas da operação, os resultados começaram a aparecer: pelo menos 30 pessoas já haviam sido presas, sendo 21 no Amapá e outras no Pará. A ação é fruto de uma investigação longa da Polícia Civil, que mapeou o funcionamento interno dos grupos criminosos.

Segundo as investigações, o grupo atuava principalmente no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, com um esquema sofisticado que movimentou cerca de R$ 22 milhões. Para esconder a origem dos valores, eram usadas contas de “laranjas”, empresas de fachada e até plataformas de apostas online.

A operação mobilizou uma força integrada com participação de diversas instituições, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal e o Grupo Tático Aéreo. A estratégia reforça o modelo de atuação conjunta no enfrentamento às facções.

“A mensagem é clara e está dada, de que no Amapá o crime não compensa e estamos preparados para combater e reprimir toda e qualquer atividade ilícita, estejam os indivíduos direta ou indiretamente vinculados. A proteção e o sentimento de segurança da nossa sociedade são prioridade”, enfatizou o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Cézar Vieira.