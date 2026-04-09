Tribunal abre novo processo e mantém afastado juiz acusado de beneficiar facção

João Matos Júnior, que já estava afastado pelo CNJ, vai continuar fora do cargo agora por decisão do TJAP

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O pleno administrativo do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) decidiu, nesta quarta-feira (8), pela abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz João Matos Júnior, ex-titular da Vara de Execuções Penais do Amapá. O magistrado, que já está afastado pelo CNJ, é acusado pelo Sindicato dos Policiais Penais de atuar para membros da facção Família Terror do Amapá (FTA) por meio de decisões ilegais e adoção de medidas que fragilizaram a segurança no presídio. A Reclamação Disciplinar movida contra o juiz apontou irregularidades na conduta do magistrado durante inspeções realizadas no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em março de 2022.

O processo é sigilo, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que as principais acusações indicam que o magistrado realizou inspeções prolongadas em um pavilhão de segurança máxima sem a devida escolta policial e desrespeitando protocolos de segurança.

Os relatos sugerem que decisões posteriores às inspeções teriam fragilizado a segurança institucional do presídio e supostamente favorecido dezenas de internos ligados à FTA. A atuação do juiz teria influência da esposa do magistrado, que atuava como advogada de integrantes da organização beneficiados com as decisões.

O caso é parte de uma reclamação do Ministério Público que resultou no afastamento cautelar do juiz, em 2024. O MP afirma que não foi consultado nos processos e que criminosos perigosos conseguiram fugir depois de progredirem de regime por determinação do magistrado.

A defesa do juiz argumentou que ele agiu no estrito cumprimento do dever legal e constitucional de prevenir a tortura e proteger a dignidade humana no cárcere. A defesa também justificou o afastamento temporário dos policiais penais com base em protocolo internacional para a escuta protegida de detentos. Também afirmou que as decisões foram estritamente jurisdicionais e que o juiz declarou suspeição assim que o vínculo de sua ex-esposa foi questionado.

A defesa pediu o arquivamento do caso, mas o PAD foi instaurado por unanimidade. Os desembargadores também concluíram pela manutenção do afastamento de João Matos Júnior de suas funções.