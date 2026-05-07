Decisão judicial leva Prefeitura de Oiapoque a suspender adicionais e gratificações

Justiça aponta falta de critérios legais na concessão de adicionais e gratificações pagos a servidores municipais

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Prefeitura de Oiapoque informou que suspendeu o pagamento de adicionais e gratificações de servidores municipais por determinação da Justiça. A medida foi divulgada por meio de nota oficial publicada pela administração municipal.

Segundo a prefeitura, a decisão judicial aponta que alguns benefícios teriam sido concedidos sem base legal e sem critérios definidos, tornando necessária uma revisão administrativa para garantir que os pagamentos estejam em conformidade com a legislação.

Na nota, o município afirma que é obrigado a cumprir a decisão judicial, sob pena de sanções, e destacou que as medidas adotadas têm como objetivo organizar a situação administrativa e assegurar mais transparência à gestão pública.

A administração municipal informou ainda que cada caso será analisado individualmente pela nova gestão da prefeitura, que assumiu oficialmente o comando do Executivo municipal no início da semana. De acordo com o comunicado, a análise será feita de forma técnica, justa e responsável.

Até o momento, a prefeitura não informou quantos servidores foram atingidos pela suspensão, quais tipos de adicionais e gratificações estão sendo revisados nem os valores envolvidos na medida judicial.