Inspirado no antigo “Desafio”, cursinho popular começa no Miracema com bolsa de R$ 200

Com apoio do deputado Dorinaldo Malafaia, iniciativa oferece além da bolsa, estrutura e acompanhamento na preparação para jovens da rede pública

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De Macapá (AP)

As aulas do cursinho popular “Bora, Jovem!” já começaram no Amapá, abrindo caminho para estudantes da rede pública que sonham com uma vaga no ensino superior. A iniciativa, ligada à Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) do MEC, conta com apoio do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que destinou R$ 200 mil para ajudar a manter o projeto.

Ao todo, cerca de 80 alunos participam desta primeira turma. As aulas acontecem de segunda a sexta, à noite, na Escola Estadual Profº Carlos Alberto Viana Marques, no Residencial Miracema, na zona norte de Macapá. Além das aulas, eles recebem bolsa de R$ 200, lanche e acompanhamento psicopedagógico, um pacote pensado para reduzir a evasão e dar condições reais de disputa no Enem 2026, especialmente para quem nunca teve acesso a cursinhos privados.

A rotina puxada de quem tenta conciliar trabalho, família e estudo aparece na fala de Ingride Monteiro, de 23 anos. Mãe de três filhos, ela vê no cursinho uma chance concreta de mudar de vida. Entre a produção de doces e os cuidados com as crianças, encontrou no “Bora, Jovem!” o apoio que faltava para retomar os estudos e apostar no futuro.

O projeto também conta com a experiência do Desafio, cursinho com mais de duas décadas de atuação, responsável por uma equipe de 10 professores. Com oito meses de preparação pela frente, a aposta é simples: ampliar oportunidades para quem sempre estudou correndo atrás do tempo e agora quer chegar junto na disputa.