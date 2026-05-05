Teatro Municipal terá isenção de taxa para artistas populares

Projeto aprovado pela Câmara acaba com a taxa de R$ 2 mil para grupos e entidades sem fins lucrativos

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Câmara de Macapá aprovou, nesta terça-feira (5), projeto de lei que isenta do pagamento de taxas de uso do Teatro Municipal de Macapá grupos e entidades sem fins lucrativos. A proposta, aprovada em todas as comissões internas da CMM, foi do vereador Paulo Nery (PSD). O Teatro Municipal Fernando Canto foi inaugurado em 2024, durante a gestão Antônio Furlan (PSD).

Durante o debate sobre o projeto, aprovado por unanimidade, houve manifestações de vereadores como Marcelo Dias (PRD). Segundo ele, essa é uma reivindicação antiga de parte da classe artística contrária a taxa de 10% cobrada pelo Teatro das Bacabeiras.

“Não são os artistas que precisam manter o teatro, é o poder público”, alegou Dias, que chegou a presidir a Associação de Músicos do Amapá (Amcap).

Atualmente, a taxa de uso do Teatro Municipal é de R$ 2 mil. Por enquanto, a isenção valerá apenas para os grupos e entidades sem fins lucrativos.

O projeto por aprovado por 12 votos a zero, e agora segue para sanção do prefeito interno Pedro Dalua (União).