Ex-policial é preso por estupro de vizinha de 10 anos e agressão à mãe da vítima

Crime ocorreu em 2020 e só foi interrompido após a intervenção da mãe da criança, que também acabou ferida ao tentar proteger a filha

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Estado do Amapá cumpriu, nesta semana, um mandado de prisão condenatória em desfavor do ex-policial militar Luiz Ricardo da Costa Wanzeller, de 62 anos. Ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal. O homem, que já havia sido expulso da corporação “a bem da disciplina” devido à sua conduta, foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumprirá a pena.

De acordo com os autos do processo, os crimes ocorreram no ano de 2020. Na ocasião, o homem cometeu o abuso contra uma vizinha de apenas 10 anos de idade. O ato só foi interrompido porque a mãe da vítima flagrou a ação e interveio imediatamente para proteger a filha.

Em reação à interferência da mãe, o agressor a atacou violentamente, arremessando uma pedra em sua direção e causando-lhe lesões corporais. As investigações da Polícia Civil apontaram ainda que o condenado já havia tentado praticar a mesma conduta criminosa, anteriormente, contra a irmã da vítima.

Após um intenso trabalho de levantamento de informações e diligências, as equipes policiais localizaram o paradeiro do condenado. O mandado de prisão foi cumprido na residência do acusado, localizada no Conjunto São José, na zona sul da capital amapaense.

O preso passou pelos procedimentos legais cabíveis, realizou exames de corpo de delito e foi transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Vara de Execuções Penais.

A prisão foi efetuada por meio da Operação Mulheres Seguras, uma iniciativa contínua das forças de segurança voltada ao enfrentamento da violência de gênero e ao cumprimento de mandados judiciais contra autores de crimes contra mulheres e crianças.