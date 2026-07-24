Com representantes dos 16 municípios, Alliny receberá caravanas para convenção do União Brasil

Apoiadores de todas as regiões do Amapá serão recepcionados durante evento marcado para esta sexta-feira

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Macapá (AP)

A pré-candidata ao Senado Alliny Serrão (União) deve recepcionar pessoalmente as caravanas de apoiadores dos 16 municípios do Amapá que participarão da Convenção Por Todo Amapá, marcada para esta sexta-feira (24), em Macapá. O evento é tratado como um momento de reencontro com amigos, correligionários e simpatizantes e como uma grande arrancada para o principal projeto político de sua carreira.

A presença de Alliny Serrão em todas as regiões do estado é apontada como um dos principais ativos de sua trajetória política. A ex-deputada estadual foi eleita em 2018 como a parlamentar mais votada do Amapá, com 8.987 votos distribuídos pelos municípios, e reeleita em 2022, quando alcançou 11.017 votos.

Embora tenha iniciado sua carreira política no extremo sul do estado, em Laranjal do Jari, Alliny ampliou sua atuação ao longo dos anos e consolidou presença eleitoral em todos os 16 municípios amapaenses. A expansão de sua base é apresentada como um dos fatores que fortaleceram seu nome para a disputa de uma das duas vagas do Amapá no Senado Federal.

A Convenção Por Todo Amapá reúne a Federação União Progressista, formada nacionalmente por União Brasil e Progressistas, além de PT e PDT. A chapa majoritária tem o governador Clécio Luís (União) como candidato à reeleição, Teles Jr. (PDT) como candidato a vice-governador e os senadores Randolfe Rodrigues (PT) e Alliny Serrão (União) na disputa pelas duas vagas ao Senado.

A programação está prevista para começar às 18h, no Ginásio Santa Inês, localizado na orla de Macapá.