PRÉ-CANDIDATA AO SENADO

Com representantes dos 16 municípios, Alliny receberá caravanas para convenção do União Brasil

24, julho, 2026
Apoiadores de todas as regiões do Amapá serão recepcionados durante evento marcado para esta sexta-feira
Compartilhamentos

Macapá (AP)

A pré-candidata ao Senado Alliny Serrão (União) deve recepcionar pessoalmente as caravanas de apoiadores dos 16 municípios do Amapá que participarão da Convenção Por Todo Amapá, marcada para esta sexta-feira (24), em Macapá. O evento é tratado como um momento de reencontro com amigos, correligionários e simpatizantes e como uma grande arrancada para o principal projeto político de sua carreira.

A presença de Alliny Serrão em todas as regiões do estado é apontada como um dos principais ativos de sua trajetória política. A ex-deputada estadual foi eleita em 2018 como a parlamentar mais votada do Amapá, com 8.987 votos distribuídos pelos municípios, e reeleita em 2022, quando alcançou 11.017 votos.

Embora tenha iniciado sua carreira política no extremo sul do estado, em Laranjal do Jari, Alliny ampliou sua atuação ao longo dos anos e consolidou presença eleitoral em todos os 16 municípios amapaenses. A expansão de sua base é apresentada como um dos fatores que fortaleceram seu nome para a disputa de uma das duas vagas do Amapá no Senado Federal.

A Convenção Por Todo Amapá reúne a Federação União Progressista, formada nacionalmente por União Brasil e Progressistas, além de PT e PDT. A chapa majoritária tem o governador Clécio Luís (União) como candidato à reeleição, Teles Jr. (PDT) como candidato a vice-governador e os senadores Randolfe Rodrigues (PT) e Alliny Serrão (União) na disputa pelas duas vagas ao Senado.

A programação está prevista para começar às 18h, no Ginásio Santa Inês, localizado na orla de Macapá.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!