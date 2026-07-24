Convenção reúne 15 mil no AP e oficializa Randolfe ao Senado

Evento também confirmou Teles Júnior na chapa de Clécio ao governo e apresentou 73 nomes à Câmara e à Alap

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Macapá (AP)

Mais de 15 mil pessoas participaram, na noite desta quinta-feira (23), no bairro Santa Inês, da convenção política que oficializou a candidatura do senador Randolfe Rodrigues (PT) à reeleição para o Senado Federal. O evento reuniu militantes, apoiadores, movimentos sociais e lideranças políticas em uma demonstração de força da aliança formada pela Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB), Federação PSOL/Rede e PDT.

Além da candidatura de Randolfe, o encontro confirmou o vice-governador Teles Júnior (PDT) na chapa majoritária, como vice, e apresentou 73 candidatos e candidatas que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Amapá. As legendas também reafirmaram apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.

A convenção contou com a presença do governador Clécio Luís (União), do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), além de parlamentares, prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes regiões do estado. O ato marcou o início oficial da mobilização eleitoral dos partidos aliados para as eleições de outubro.

Em discurso, Randolfe afirmou que a presença de milhares de pessoas reforça o compromisso coletivo com a continuidade do projeto político e administrativo em curso no Amapá. O senador também destacou a necessidade de manter investimentos, defender políticas públicas e ampliar ações voltadas ao desenvolvimento do estado.