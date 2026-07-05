Morre Aníbal Sérgio, ícone do rádio e do jornalismo esportivo do Amapá

Radialista enfrentou uma longa batalha contra um câncer e havia celebrado a recuperação no fim de 2025. Velório ocorre na Capela Ama Vida, no Centro de Macapá.

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De Macapá (AP)

O rádio e o jornalismo esportivo do Amapá estão em luto. Faleceu aos 69 anos neste domingo (5) o radialista e cronista esportivo Aníbal Sérgio Costa, uma das vozes mais marcantes e respeitadas da crônica esportiva amapaense. Ele vinha enfrentando uma batalha complexa nos últimos anos contra um câncer colo retal. Aníbal celebrou o fim do tratamento oncológico em 2025.

A família confirmou que o velório começará a partir das 10h de hoje, na capela Ama Vida, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 279, no Bairro Centro, em Macapá, onde parentes, amigos e ouvintes poderão prestar as últimas homenagens.

Aníbal Sérgio era uma figura emblemática na comunicação local, conhecido pela precisão técnica, paixão pelo futebol amapaense e carisma ao microfone. Nos últimos anos, sua rotina de trabalho foi interrompida com o tratamento da doença. Em 2024, uma grande corrente de solidariedade mobilizou os colegas de imprensa e ouvintes em Santana e Macapá, com a realização de ações beneficentes e bingos para arrecadar fundos e custear as despesas médicas de seu tratamento oncológico.

Em entrevista ao Portal SelesNafes.Com em 2025, o comunicador chegou a relatar abertamente o histórico de sua saúde, fazendo um alerta público sobre a importância do diagnóstico precoce. Ele compartilhou com o público que, no início, ignorou os primeiros sintomas e recorreu a tratamentos alternativos, como garrafadas, antes de buscar a medicina especializada — um testemunho que usava frequentemente para conscientizar outros homens sobre o perigo de negligenciar o câncer de próstata.

A perda de Aníbal Sérgio deixa uma lacuna na comunicação do Amapá. Entidades de classe, figuras políticas e profissionais de imprensa começaram a emitir notas de pesar, destacando o legado de dedicação e profissionalismo que o radialista deixou ao longo de décadas de carreira na Rádio Difusora de Macapá.